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пунктАдминистрирование
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Лет успешной работы

Отзыва о нашей работе

Полноценная поддержка сайта

В сутки решаем Ваши проблемы

Техническая
поддержка

Внешний результат технической поддержки: бесперебойный доступ к сайту, быстрая загрузка страниц, современный дизайн и контент, поднятие в ТОП в поисковых системах и больший отклик посетителей. Внутренняя часть техподдержки заключается в устранении ошибок в коде, неполадок на хостинге, работе с доменом, защите от взлома и вирусов, обновлении CMS.

SUPPORT

пунктАудит
пунктSEO продвижение
пунктКонтекстная реклама
пунктДоработка
пунктОбслуживание
пунктАдминистрирование
Техническая поддержка сайта
Зачем нужна техподдержка сайта

Зачем нужна
техподдержка?

После создания и запуска сайт некоторое время работает нормально, но попытки взлома, неправильное или отсутствующее администрирование и устаревание контента делают его уязвимым и нежизнеспособным.

Техническая поддержка решает такие задачи:

  • Сайт работает исправно, даже если давно не посещали его.
  • Ежедневное создание резервной копии сайта – данные в безопасности.
  • Оптимизация – нет ошибок в коде, страницы грузятся быстро, интерфейс ориентирован на пользователя.
  • Обновление контента и защита от вирусов.
  • Настройка хостинга и решение проблем с ним.

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Нанять сотрудников или обратиться к нам?

НАНИМАЯ СОТРУДНИКОВ
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Не менее 3 сотрудников

нужно для полноценной работы сайта

«Web Программист» «SEO специалист», «Менеджер по рекламе», «Дизайнер» и «Контент-менеджер»

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Не менее 50 000

Заработная плата одного сотрудника, специалиста

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Но сотрудники нужны по необходимости,

а не постоянно

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от 150 000

потребуется выплачивать + налоги за каждого сотрудника

ОБРАЩАЯСЬ К НАМ
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25 200 в месяц

Вы платите ежемесячно фиксированную сумму

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Получаете специалистов

по всем необходимым направлениям

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Когда они Вам нужны

всего за 25 200 в мес.

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Оплата по безналу

т.е. официальный расход в компанию!

Полный контроль над CMS

CMS – система управления содержимым. Через нее публикуются и редактируются записи, устанавливаются виджеты и плагины, меняется дизайн и функционал.

Полностью модерируем все устанавливаемые плагины, при необходимости дописываем функционал к нужным плагинам для Вашего удоства. Чистим Вашу CMS от мусора и следим за регулярным обновлением движка и всех плагинов. Мы обслуживаем все популярные платформы и фреймворки.

Контроль над CMS

Работаем с CMS, которые выбирают лидеры

BitrixBitrix

Безопасный и мощный, для крупных сайтов.

WordPressWordPress

Движок с плагинами, для любых сайтов и типов бизнеса.

OpencartOpencart

Система для онлайн-магазинов с удобным интерфейсом.

JoomlaJoomla

Легкая CMS для всех типов веб-ресурсов, удобна для блогов.

ModXModX

Для сайтов, которым нужна высокая производительность.

DrupalDrupal

Разработка легковесных и быстрых сайтов.

И это не полный список. Мы обслуживаем все популярные платформы и фреймворки.

Выберите удобный для Вас тариф

* Типы поддержки в тарифах взаимозаменяемы, Вы можете отказаться от 1 из доступных типов поддержки и выбрать нужную.

  • При единоразовой оплате работ за год предоставляется скидка 15%.
  • При единоразовой оплате работ за пол года предоставляется скидка 10%.
  • При единоразовой оплате работ за три месяца предоставляется скидка 5%.

Работаем во всех направлениях

пункт1

ТЕХПОДДЕРЖКА

Даже сложная неполадка устраняется моментально.

пункт2

РАЗВИТИЕ

Выстраиваем и реализуем линию развития ресурса.

пункт3

ПРОДВИЖЕНИЕ

Оптимизируем сайт и эффективно его продвигаем.

пункт4

РЕКЛАМА

Разрабатываем и настраиваем рекламу – первые заявки на следующий день.

Часто задаваемые вопросы

FAQ

С нашим сопровождением ваш ресурс будет постоянно работать на вас. Это значит, что мы сделаем все для того, чтобы пребывание посетителей на сайте было максимально комфортным, полезным, побуждающим совершить покупку и вернуться за новой.

Для наших клиентов задача решается в рамках Вашего тарифа из прайс-листа. В среднем задачи и неполадки с сайтом решаются за 1-3 часа. Если обращение было ночью, то задача решается в течение 1-2 часов с начала рабочего дня. В случае возникновения серьезных проблем к их устранению мы приступаем незамедлительно.

Да, все услуги по поддержке выполняются исключительно в соответствии с договором. При этом заказчиком может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Да, за каждым проектом закрепляется персональный менеджер. Он предлагает вам наиболее актуальные способы обслуживания интернет-ресурса, ставит задачи программистам, контролирует их работу и предоставляет вам всю необходимую отчетность.

Нет. Это зависит от сложности проекта. Мы успешно выполняем и разовые мероприятия, сколько стоит конкретная работа Вы можете уточнить у нашего менеджера.

Алгоритмы Google и Яндекс постоянно меняются. Для выведения интернет-площадки в ТОП необходимо постоянно адаптировать ее под новые требования поисковых систем. В этом ключевую роль играет техническая поддержка в комплексе. Она затрагивает все: от проработки дизайна и юзабили до производительности и продвижения. Техподдержка нужна всем типам сайтов: landing page, интернет-магазин, блог, корпоративный портал, визитка, портфолио и т.д. Вкладываясь в поддержку, вы получаете уверенность, больше прибыли и развитие бизнеса.

Отзывы наших клиентов

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Сеть АЗС Taifazs
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yanbery.com

Yanbery
Li Lar
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intefra.ru

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foleyfirst.com

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