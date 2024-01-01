Техническая
поддержка
Внешний результат технической поддержки: бесперебойный доступ к сайту, быстрая загрузка страниц, современный дизайн и контент, поднятие в ТОП в поисковых системах и больший отклик посетителей. Внутренняя часть техподдержки заключается в устранении ошибок в коде, неполадок на хостинге, работе с доменом, защите от взлома и вирусов, обновлении CMS.
SUPPORT
Зачем нужна
техподдержка?
После создания и запуска сайт некоторое время работает нормально, но попытки взлома, неправильное или отсутствующее администрирование и устаревание контента делают его уязвимым и нежизнеспособным.
Техническая поддержка решает такие задачи:
- Сайт работает исправно, даже если давно не посещали его.
- Ежедневное создание резервной копии сайта – данные в безопасности.
- Оптимизация – нет ошибок в коде, страницы грузятся быстро, интерфейс ориентирован на пользователя.
- Обновление контента и защита от вирусов.
- Настройка хостинга и решение проблем с ним.
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Нанять сотрудников или обратиться к нам?
Не менее 3 сотрудников
нужно для полноценной работы сайта
«Web Программист» «SEO специалист», «Менеджер по рекламе», «Дизайнер» и «Контент-менеджер»
Не менее 50 000 ₽
Заработная плата одного сотрудника, специалиста
Но сотрудники нужны по необходимости,
а не постоянно
от 150 000 ₽
потребуется выплачивать + налоги за каждого сотрудника
25 200 ₽ в месяц
Вы платите ежемесячно фиксированную сумму
Получаете специалистов
по всем необходимым направлениям
Когда они Вам нужны
всего за 25 200 ₽ в мес.
Оплата по безналу
т.е. официальный расход в компанию!
Полный контроль над CMS
CMS – система управления содержимым. Через нее публикуются и редактируются записи, устанавливаются виджеты и плагины, меняется дизайн и функционал.
Полностью модерируем все устанавливаемые плагины, при необходимости дописываем функционал к нужным плагинам для Вашего удоства. Чистим Вашу CMS от мусора и следим за регулярным обновлением движка и всех плагинов. Мы обслуживаем все популярные платформы и фреймворки.
Работаем с CMS, которые выбирают лидеры
Безопасный и мощный, для крупных сайтов.
Движок с плагинами, для любых сайтов и типов бизнеса.
Система для онлайн-магазинов с удобным интерфейсом.
Легкая CMS для всех типов веб-ресурсов, удобна для блогов.
Для сайтов, которым нужна высокая производительность.
Разработка легковесных и быстрых сайтов.
И это не полный список. Мы обслуживаем все популярные платформы и фреймворки.
Выберите удобный для Вас тариф
Базовый
24 500 ₽/мес
18 900 ₽/мес
9 часов?
По истечении лимита стоимость часа работы составит 2 100 ₽
- Техническая
- Информационная
- Модернизация
- SEO продвижение
- Ведение рекламы
Оптимальный
35 000 ₽/мес
28 000 ₽/мес
14 часов?
По истечении лимита стоимость часа работы составит 2 000 ₽
- Техническая
- Информационная
- Модернизация
- SEO продвижение
- Ведение рекламы
Продвинутый
45 000 ₽/мес
36 100 ₽/мес
19 часов?
По истечении лимита стоимость часа работы составит 1 900 ₽
- Техническая
- Информационная
- Модернизация
- SEO продвижение
- Ведение рекламы
Бизнес
65 000 ₽/мес
57 600 ₽/мес
32 часов?
По истечении лимита стоимость часа работы составит 1 800 ₽
- Техническая
- Информационная
- Модернизация
- SEO продвижение
- Ведение рекламы
Бизнес +
110 000 ₽/мес
93 500 ₽/мес
55 часов?
По истечении лимита стоимость часа работы составит 1 700 ₽
- Техническая
- Информационная
- Модернизация
- SEO продвижение
- Ведение рекламы
Премиум
180 000 ₽/мес
158 400 ₽/мес
99 часов?
По истечении лимита стоимость часа работы составит 1 600 ₽
- Техническая
- Информационная
- Модернизация
- SEO продвижение
- Ведение рекламы
* Типы поддержки в тарифах взаимозаменяемы, Вы можете отказаться от 1 из доступных типов поддержки и выбрать нужную.
- При единоразовой оплате работ за год предоставляется скидка 15%.
- При единоразовой оплате работ за пол года предоставляется скидка 10%.
- При единоразовой оплате работ за три месяца предоставляется скидка 5%.
Работаем во всех направлениях
ТЕХПОДДЕРЖКА
Даже сложная неполадка устраняется моментально.
РАЗВИТИЕ
Выстраиваем и реализуем линию развития ресурса.
ПРОДВИЖЕНИЕ
Оптимизируем сайт и эффективно его продвигаем.
РЕКЛАМА
Разрабатываем и настраиваем рекламу – первые заявки на следующий день.
Часто задаваемые вопросы
FAQ
С нашим сопровождением ваш ресурс будет постоянно работать на вас. Это значит, что мы сделаем все для того, чтобы пребывание посетителей на сайте было максимально комфортным, полезным, побуждающим совершить покупку и вернуться за новой.
Для наших клиентов задача решается в рамках Вашего тарифа из прайс-листа. В среднем задачи и неполадки с сайтом решаются за 1-3 часа. Если обращение было ночью, то задача решается в течение 1-2 часов с начала рабочего дня. В случае возникновения серьезных проблем к их устранению мы приступаем незамедлительно.
Да, все услуги по поддержке выполняются исключительно в соответствии с договором. При этом заказчиком может быть как физическое, так и юридическое лицо.
Да, за каждым проектом закрепляется персональный менеджер. Он предлагает вам наиболее актуальные способы обслуживания интернет-ресурса, ставит задачи программистам, контролирует их работу и предоставляет вам всю необходимую отчетность.
Нет. Это зависит от сложности проекта. Мы успешно выполняем и разовые мероприятия, сколько стоит конкретная работа Вы можете уточнить у нашего менеджера.
Алгоритмы Google и Яндекс постоянно меняются. Для выведения интернет-площадки в ТОП необходимо постоянно адаптировать ее под новые требования поисковых систем. В этом ключевую роль играет техническая поддержка в комплексе. Она затрагивает все: от проработки дизайна и юзабили до производительности и продвижения. Техподдержка нужна всем типам сайтов: landing page, интернет-магазин, блог, корпоративный портал, визитка, портфолио и т.д. Вкладываясь в поддержку, вы получаете уверенность, больше прибыли и развитие бизнеса.
Отзывы наших клиентов
Константин Л.
Все было выполнено, оперативно и в срок, также дали нам ценные указания по работе сайта и его визуальной составляющей, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую обращаться к данной компании, все наши "хотелки" сделаны качественно.
Елена М.
Спасибо огромное! Работа была выполнена безупречно! Знают толк в своей работе, оперативно выполняют задания! Добавились также задания не по ТЗ- за доп плату быстро справились и с ними! До этого работали с другими программистами- там был дикий ужас, поэтому есть с чем сравнить! Очень рада, что нашла такого грамотного специалиста, будем обращаться только к вам, очень благодарны!))
Дмитрий
Более чем доволен, очень быстро, все было сделано. Все работает, как и должно быть! На все вопросы ответили, объяснили. Профи есть профи. Добавить нечего.
Виктор
Хочу сказать, что Геннадий компетентный специалист и порядочный исполнитель! Он помог адаптировать наш сайт под мобильники и сделать интеграцию CRM. Рекомендую данного участника!
Авдонин В.
Очень быстрая и оперативная работа. Выполнено со всеми замечаниями и дополнениями с нашей стороны. Рекомендую исполнителя как надёжного контрагента.
Левкин Р.
Геннадий просто тот, кто был нужен для наших задач! Профессионально, быстро, четко, качественно. Приятно иметь дело. Респект.
Ольга
Задание выполнено качественно, в максимально короткие сроки! Геннадий профессионал своего дела и просто приятный в общении человек. Рекомендую его в качестве исполнителя всем. Не пожалеете!
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Более чем доволен, очень быстро, все было сделано, выявленные ошибки при тестировании устранялись моментально. Все работает, как и должно быть! На все вопросы ответил, объяснил. Профи есть профи. Добавить нечего.
Авдонин В.
Огромная благодарность исполнителю. Не смотря на Новогодние праздники быстро и оперативно устранил множественные проблемы на сайте (которые были достаточно сложными и трудоёмкими).