Все было выполнено, оперативно и в срок, также дали нам ценные указания по работе сайта и его визуальной составляющей, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую обращаться к данной компании, все наши "хотелки" сделаны качественно.

Елена М.

Спасибо огромное! Работа была выполнена безупречно! Знают толк в своей работе, оперативно выполняют задания! Добавились также задания не по ТЗ- за доп плату быстро справились и с ними! До этого работали с другими программистами- там был дикий ужас, поэтому есть с чем сравнить! Очень рада, что нашла такого грамотного специалиста, будем обращаться только к вам, очень благодарны!))